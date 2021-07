Handboogschutters leggen in Tokio met historisch zilver beslag op eerste Nederlandse medaille

Daarmee is de eerste plak veiliggesteld voor TeamNL, dat door sportdatabureau Gracenote is ingeschaald op 48 medailles waarvan zestien gouden. De 5-3 nederlaag in de finale tegen Zuid-Korea is overigens geen schande. Tijdens de kwalificaties waren de drie beste scores zowel bij de mannen als de vrouwen afkomstig van Zuid-Koreanen.

Focus bij Gabriela Bayardo-Schloesser. Ⓒ RENE BOUWMAN

Koel

In de zinderende hitte van Tokio bleven Wijler (,,Ik ben gek op de zon”) en de in de Mexicaanse smokkelstad Tijuana geboren Schloesser (,,Met deze temperaturen ben ik opgegroeid”) uitermate koel.

En dat was zowaar geen sinecure. Zo verontschuldigde de plaatselijke chef van het handboogcentrum dat de airco’s helaas niet op de maximale stand konden worden gezet. ,,Anders klapt de hele boel eruit.”

Robbertje vechten

Waar Schloesser (27) als enige vrouwelijke recurveschutter aanwezig is namens TeamNL, daar moesten Wijler (24) en zijn kompanen Sjef van den Berg en Gijs Broeksma op vrijdag eerst een robbertje vechten wie met de in Limburg woonachtige Mexicaanse om de prijzen mocht schieten. Het werd Wijler, die als een kind zo blij was: ,,Het is de eerste keer dat er een mixed-wedstrijd op de Spelen is. Het zou geniaal zijn als wij gelijk een plak pakken op dit onderdeel.”

Hoog niveau

En geniaal, dat waren Wijler en Schloesser, hoewel het duo in kwartfinale een shoot-off nodig had om Frankrijk te verslaan (5-4). De halve finale tegen Turkije werd soeverein gewonnen door de twee scherpschutters, waarbij Bayardo opvallend sterk op dreef was. In de andere halve eindstrijd versloeg Zuid-Korea Mexico, waardoor Bayardo het dus beter deed dan haar voormalige ploeggenoten, die brons wonnen.

En dat was saillant voor Schloesser, die een paar jaar geleden de overstap maakte van het Mexicaanse team naar Oranje. Ze is getrouwd met Mike Schloesser, de beste compound-schutter ter wereld.

Steve Wijler mikt op het bord. Ⓒ RENE BOUWMAN

Mexico

Het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat ‘Gabi’ voor TeamNL zou uitkomen. ,,Maar toen de bondscoach van Mexico mij vertelde dat ik per se in Mexico moest trainen om voor het Mexicaanse team te mogen uitkomen, heb ik bedankt voor de eer”, zo vertelde ze in de aanloop naar de Spelen. ,,In een week was het vervolgens geregeld met Nederland. Nou ja, ik moest nog wel ‘even’ een inburgeringscursus doen.”

Van die beslissing zal de Mexicaanse coach eeuwig spijt hebben, want haar voormalige discipel vertolkte een glansrol in Tokio. In de finale hing na de eerste set zelfs een gigantische surprise in de lucht, toen Wijler en Schloesser als eersten in slaagden om de ongenaakbare Aziaten een set af te snoepen. Die schade werd razendsnel gerepareerd door het meest succesvolle land ooit op de Olympische Spelen.

Zilver

Naarmate de finale langer duurde, waren San An en Je Deok Kim steeds minder op foutjes te betrappen. In tegenstelling tot Wijler, die in de belangrijke derde set een zes noteerde en de Koreanen in een zetel plaatste.

In de vierde set stegen Wijler en Bayardo met een score van 39 (9, 10, 10, 10) boven zichzelf uit, maar Zuid-Korea evenaarde deze superscore en besliste de bloedstollende eindstrijd: 5-3.