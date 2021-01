Keuken Kampioen Divisie: De Graafschap herstelt zich tegen Telstar

Joey Konings opende op aangeven van Julian Lelieveld in de 15e minuut de score voor De Graafschap. Nog voor rust werd het 2-0. Ralf Seuntjens rondde een lange aanval af met een schot in de verre hoek. In de tweede helft zag de thuisploeg de voorsprong nauwelijks meer in gevaar komen. Invaller Camiel Neghli miste in de slotfase een grote kans op de derde treffer voor De Graafschap.

NEC toont veerkracht

NEC, de nummer 5 in de Keuken Kampioen Divisie, won in eigen huis met 3-2 van Excelsior. De Nijmegenaren van coach Rogier Meijer komen daardoor op 34 punten.

De thuisploeg begon niet goed. Excelsior kwam in de eerste helft op 2-0 via Joël Zwarts en Mitchell van Rooijen. De Nijmegenaren deden na de rust wat terug met een intikker van Jonathan Okita. Nadat Excelsior met tien man kwam te staan na de rode kaart voor Brandon Ormonde-Ottewill, zorgde Souffian el Karouani uit een vrije trap voor de gelijkmaker. NEC kreeg in de slotfase een strafschop na een overtreding van Sander Fischer op Okita. Jordy Bruijn schoot de thuisploeg naar 3-2.

Jong FC Utrecht weer sterk

Jong FC Utrecht won bij MVV Maastricht: 0-2. Odysseus Velanas en Jeredy Hilterman zorgden voor de treffers van de ploeg van coach Ab Plugboer.

