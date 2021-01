Keuken Kampioen Divisie: Koploper Cambuur verliest, maar is wel periodekampioen

Zowel Cambuur als de bezoekers uit Volendam kregen nogal wat mogelijkheden op een doelpunt. Een schot van Samuele Mulatierri voor Volendam werd gestopt en een schot van Boy Deul ging naast. Aan de andere kant miste spits Robert Mühren een paar keer en zag hij een schot op de paal belanden. Mulatierri schoot Volendam enkele minuten voor tijd op aangeven van Ibrahim El Kadiri alsnog naar de zege.

Ook Almere City kon de openingstreffer maar niet maken. Thomas Verheydt kreeg namens de thuisploeg enkele kansen, maar doelman Ruud Swinkels bracht redding. In de slotfase van de wedstrijd wisten beide ploegen nog maar weinig voor gevaar te zorgen. Swinkels tikte een schot van Verheydt nog uit de hoek.

Cambuur (dat ondanks de nederlaag de tweede periodetitel won) houdt een voorsprong van twee punten op Almere City. De Friezen staan op 46 punten, Almere op 44. De Graafschap, dat eerder vrijdag met 2-0 won van Telstar, staat derde met 38 punten.

NAC Breda kwam door een 2-2 gelijkspel tegen Roda JC op 36 punten. Mounir El Allouchi had de Bredanaars al vroeg in de eerste helft op voorsprong gebracht. Hij schoot de openingstreffer binnen nadat Sydney van Hooijdonk zijn teamgenoot vrijspeelde met een slim overstapje.

In de tweede helft ging het in één aanval van Roda helemaal mis voor NAC. Op een kopbal kreeg Robin Schouten de bal op de doellijn op de hand een moest met rood van het veld. Doelman Nick Olij stopte de strafschop van Kees Luijckx, maar de aanvoerder van Roda scoorde in de rebound alsnog. Enkele minuten later werd het 2-1 voor de bezoekers na een eigen doelpunt van Dion Malone op een schot van Patrick Pflücke. Invaller Mario Bilate maakte er vlak voor tijd na een lange pass van El Allouchi alsnog 2-2 van.

Elmo Lierftink en Ralf Seuntjens vieren de goal van laatstgenoemde. Ⓒ BSR Agency

De Graafschap herstelde zich van de nederlaag tegen concurrent Almere City. De ploeg van coach Mike Snoei won in eigen huis met 2-0 van Telstar. Joey Konings opende op aangeven van Julian Lelieveld in de 15e minuut de score voor De Graafschap. Nog voor rust werd het 2-0. Ralf Seuntjens rondde een lange aanval af met een schot in de verre hoek. In de tweede helft zag de thuisploeg de voorsprong nauwelijks meer in gevaar komen. Invaller Camiel Neghli miste in de slotfase een grote kans op de derde treffer voor De Graafschap.

NEC toont veerkracht

NEC won in eigen huis met 3-2 van Excelsior. De Nijmegenaren van coach Rogier Meijer komen daardoor op 34 punten. De thuisploeg begon niet goed. Excelsior kwam in de eerste helft op 2-0 via Joël Zwarts en Mitchell van Rooijen. De Nijmegenaren deden na de rust wat terug met een intikker van Jonathan Okita.

Nadat Excelsior met tien man kwam te staan na de rode kaart voor Brandon Ormonde-Ottewill, zorgde Souffian el Karouani uit een vrije trap voor de gelijkmaker. NEC kreeg in de slotfase een strafschop na een overtreding van Sander Fischer op Okita. Jordy Bruijn schoot de thuisploeg naar 3-2.

Jong FC Utrecht won bij MVV Maastricht: 0-2. Odysseus Velanas en Jeredy Hilterman zorgden voor de treffers van de ploeg van coach Ab Plugboer.

