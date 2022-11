Premium Het beste van De Telegraaf

Spelersrapport Oranje ’Van Gaal realiseert zich dat Frenkie zijn werk moet kunnen doen’

Kopieer naar clipboard

Rapporteur Kees Kist is onder de indruk van Frenkie de Jong, die hij tegen Qatar beoordeelt met een 7,5. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Kees Kist was de eerste Nederlander die ooit Europees topscorer werd (1979) en dus zit hij tijdens dit WK op het puntje van zijn stoel als Cody Gakpo aan de bal komt. Want dat is de topschutter voor Oranje in de groepsfase geworden. Kist geeft hem als rapporteur samen met Frenkie de Jong het hoogste cijfer tegen Qatar: 7,5. Hier is zijn volledige rapport.