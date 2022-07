Danick Snelder na knieoperatie voorlopig aan de kant

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Handbalster Snelder na knieoperatie voorlopig aan de kant

19:47 uur Handbalster Danick Snelder komt voorlopig niet in actie. De Oranje-international is geopereerd aan haar knie en moet lange tijd revalideren, schrijft ze op Instagram.

„Helaas is het seizoen niet begonnen zoals ik had gehoopt”, aldus Snelder. „Het is nu dag twee na mijn operatie. Tijd dus om te revalideren. Mijn geduld wordt opnieuw op de proef gesteld en ik moet vanaf nul beginnen. Maar het begin is er en ik weet dat ik het kan.”

Snelder, die uitkomt voor de Duitse club SG BBM Bietigheim, heeft begin november het volgende toernooi met het Nederlandse team op de planning staan. In Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro is dan het EK. De loting koppelde Oranje aan olympisch kampioen Frankrijk, Roemenië en Noord-Macedonië

Na Serena maakt ook Venus Williams (42) rentree na blessureleed

18.43 uur: Venus Williams maakt na een jaar afwezigheid wegens blessures haar rentree op de tennisbaan in het enkelspel. De 42-jarige Amerikaanse heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van Toronto, dat op 6 augustus begint.

Venus volgt daarmee het voorbeeld van haar twee jaar jongere zus Serena (40), die ook lange tijd aan de kant stond met blessureleed. Serena deed eind vorige maand mee aan Wimbledon en verloor toen in de eerste ronde. De 23-voudig grandslamkampioene heeft naast Toronto ook haar deelname toegezegd aan het toernooi van Cincinnati, dat eveneens in augustus plaatsvindt.

Venus Williams, die zeven grandslamtoernooien op haar neem schreef in het enkelspel, kwam in augustus in Chicago voor het laatst in actie in het enkelspel. Ze deed op Wimbledon, samen met de Brit Jamie Murray, al wel mee aan het gemengd dubbelspel.

Floretschermer Giacon op WK dicht bij stunt tegen titelverdediger

17.17 uur: Floretschermer Daniël Giacon is er bij de wereldkampioenschappen schermen in Caïro in Egypte net niet in geslaagd de achtste finales te halen. De 21-jarige Nederlander nam in de tweede ronde in de eerste periode een flinke voorsprong op Enzo Lefort, maar de Franse titelverdediger won alsnog: 15-14. De 30-jarige Lefort is naast wereldkampioen op floret ook olympisch kampioen met het Franse team.

Giacon, die in de eerste ronde afrekende met Dirk Jan van Egmond, eindigde door de uitschakeling als 23e. De Aalsmeerder verdiende flink wat punten voor de wereldranglijst en zal het seizoen afsluiten binnen de top 32.

Vrijdag komt het Nederlandse floretteam bij de WK in actie bij het landenkampioenschap.

Springruiters gaan bij WK voor podium en plek op Spelen Parijs

16.37 uur: De Nederlandse springruiters kunnen zich komende maand al plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Het team van bondscoach Jos Lansink moet bij de wereldkampioenschappen in het Deense Herning eindigen bij de beste vijf landen, exclusief Frankrijk.

„We gaan natuurlijk voor een podiumplaats, maar het belangrijkste is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs”, zei Lansink woensdag bij de presentatie van zijn ploeg. „Er zijn op dit moment zes of zeven hele sterke teams en alles is mogelijk. We zijn in vorm, maar op een kampioenschap moet het niet te veel tegenzitten.”

Lansink selecteerde Willem Greve, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen voor de WK, die van 6 tot en met 14 augustus gehouden worden.

Bij het onderdeel dressuur koos bondscoach Alex van Silfhout in zijn WK-selectie voor Dinja van Liere, Marieke van der Putten, Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra. Nederland moet op deze discipline bij de eerste zes eindigen voor een plek op de Spelen van Parijs. „Dat is zeer zeker haalbaar”, aldus Van Silfhout. „Denemarken is voor mij de grote favoriet en dan Duitsland, daarachter strijden meerdere landen om de andere plaatsen.”

Oefenduel tussen Willem II en Sparta na opstootjes gestaakt

15.32 uur: De oefenwedstrijd tussen Willem II en Sparta Rotterdam is woensdag voortijdig beëindigd. Scheidsrechter Robin Vereijken floot al na 83 minuten af. De reden was dat er op het veld meerdere opstootjes waren tussen de spelers van de twee ploegen.

Sparta stond op het moment van affluiten met 2-0 voor in Loon op Zand door doelpunten van Arno Verschueren en Sven Mijnans.

De wedstrijd was in de 75e minuut vanwege onweer al voor een minuut of tien stilgelegd.

Criterium Boxmeer begroet vrijwel alle Nederlandse Tourrenners

13.47 uur: Het wielercriterium Daags na de Tour begroet maandag in Boxmeer vrijwel alle Nederlandse renners die dit jaar actief zijn in de Tour de France. Ook de eerder afgestapte Mathieu van der Poel heeft zijn komst naar de Brabantse gemeente toegezegd, meldt organisator Pierre Hermans.

Er staan zo’n veertig renners aan de start. Van de Nederlanders uit de Tour ontbreekt alleen Steven Kruijswijk, die bij een val op zondag breuken opliep. „We blijven vasthouden aan het principe om alle Nederlandse Tourrenners naar Boxmeer te halen”, zegt Hermans. „Het is heel jammer dat Kruijswijk niet kan komen, maar we zijn heel blij dat Van der Poel hier voor de eerste keer rijdt. Dat geldt natuurlijk ook voor de etappewinnaars Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.”

Verder komen ook Danny van Poppel, Dylan van Baarle, Taco van der Hoorn, Bauke Mollema, Martijn Tusveld en Nils Eekhoff naar Boxmeer. Mike Teunissen, de winnaar van de laatste editie in 2019, staat ook aan het vertrek. Het criterium vond vanwege corona in 2020 en 2021 geen doorgang.

Carlsen gaat wereldtitel schaken niet verdedigen

13.05 uur: Schaker Magnus Carlsen zal volgend jaar zijn wereldtitel niet verdedigen, zo heeft de 31-jarige Noor in zijn podcast ’The Magnus Effect’ bekendgemaakt. Carlsen is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel.

„Ik ben niet gemotiveerd om weer een wedstrijd te spelen, want ik heb niet het gevoel dat ik veel te winnen heb”, liet Carlsen optekenen.

Eind vorig jaar liet Carlsen al doorschemeren dat hij mogelijk nooit meer een WK-tweekamp zou spelen. „Voor de fans die ervan uitgaan dat ik er de volgende keer weer bij ben, is de kans op een teleurstelling groot”, stelde hij in december.

De nummer 1 van de wereld onttroonde in 2013 Viswanathan Anand uit India en heeft sindsdien de titel in zijn bezit.

„Magnus Carlsen verdient niets dan respect van de FIDE en de hele schaakgemeenschap, welke beslissing hij ook neemt met betrekking tot zijn carrière”, reageert Arkadij Dvorkovitsj, voorzitter van de internationale schaakfederatie FIDE. „Slechts een handvol mensen in de geschiedenis kan begrijpen welke inspanning het kost om vijf wedstrijden voor de wereldtitel te moeten spelen.”

De FIDE wist al langer van de twijfels bij Carlsen en ging daarover met hem in gesprek. „Sinds hij zijn twijfels voor het eerst publiekelijk uitte, stond de FIDE open voor een dialoog en voor specifieke voorstellen om de opzet van het wereldkampioenschap te veranderen”, aldus Dvorkovitsj. „Sommige van deze ideeën werden in mei besproken met Carlsen en andere topspelers en in Madrid hadden we een bijeenkomst waar alle zorgen open en gedetailleerd werden besproken. Helaas, het veranderde zijn gedachten niet.”

Wie nu om de wereldtitel gaan strijden, is nog niet duidelijk. Dvorkovitsj: „De beslissing van Carlsen om zijn titel niet te verdedigen is ongetwijfeld een teleurstelling voor de fans en slecht nieuws voor de schaaksport. Het laat een grote leegte achter. Maar schaken is nu sterker dan ooit, mede dankzij Magnus. De strijd om de wereldtitel is een van de langste en meest gerespecteerde tradities in de sportwereld en die gaat door.”

Griekspoor verliest van Coric in tweede ronde Hamburg

12.47 uur: Het is Tallon Griekspoor niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi van Hamburg. De nummer 2 van Nederland verloor met 6-3 6-4 van de Kroaat Borna Coric, die door blessures is afgezakt naar plek 183 op de wereldranglijst. Hij was ooit de mondiale nummer 12.

Griekspoor wist geen servicegame van zijn tegenstander te winnen en stond zelf in beide sets één keer zijn eigen opslaggame af. Na anderhalf uur benutte Coric (25) zijn eerste wedstrijdpunt, omdat Griekspoor een backhand in het net sloeg.

De 26-jarige Griekspoor, die plek 47 bezet op de wereldranglijst, had zes duels op rij gewonnen. Vorige week schreef hij een challengertoernooi in Amersfoort op zijn naam en dinsdag was hij in Hamburg te sterk voor de als achtste geplaatste Holger Rune.

Volgende week komt Griekspoor in actie op het graveltoernooi van Kitzbühel in Oostenrijk.

Vitesse mist Duitse doelman Schubert bij start Eredivisie

10.02 uur: Vitesse moet het bij de start van het nieuwe seizoen stellen zonder de Duitse keeper Markus Schubert. De 24-jarige doelman heeft een knieblessure opgelopen en wordt op korte termijn geopereerd.

Schubert liep de blessure afgelopen weekend op tegen de Belgische club KV Oostende. De Duitser verdedigde het doel van de Arnhemse club in de eerste vier oefenduels. De keepersproblemen stapelen zich op bij Vitesse. Jeroen Houwen, die vorig seizoen de eerste keuze onder de lat was, is namelijk ook geblesseerd.

Vitesse opent het nieuwe seizoen op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Australië en Nieuw-Zeeland tellen af naar WK vrouwenvoetbal 2023

07.42 uur: Australië en Nieuw-Zeeland zijn begonnen met het aftellen naar het WK vrouwenvoetbal, dat al over een jaar in de twee landen wordt gespeeld. Diverse monumenten in de gaststeden, waaronder de Harbour Bridge in Sydney, werden verlicht om ’One Year to Go’ te vieren.

„Vandaag is een enorm opwindende mijlpaal en met kwalificaties die over de hele wereld plaatsvinden voor het toernooi, meer plekken voor vrouwen en meisjes om te voetballen en de tickets die binnenkort in de verkoop gaan, is de FIFA enorm verheugd om te zien dat vrouwenvoetbal in 2023 ’Beyond Greatness’ gaat”, zei Sarai Bareman, de FIFA-directeur voor het vrouwenvoetbal.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt verdeeld over negen steden gespeeld. Het toernooi duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

Momenteel wordt nog het EK vrouwenvoetbal gespeeld, in Engeland. Oranje neemt het in de kwartfinales op tegen Frankrijk. Het Europese kampioenschap werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.