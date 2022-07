Vitesse ziet keepersprobleem verder toenemen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Vitesse mist Duitse doelman Schubert bij start Eredivisie

10.02 uur: Vitesse moet het bij de start van het nieuwe seizoen stellen zonder de Duitse keeper Markus Schubert. De 24-jarige doelman heeft een knieblessure opgelopen en wordt op korte termijn geopereerd.

Schubert liep de blessure afgelopen weekend op tegen de Belgische club KV Oostende. De Duitser verdedigde het doel van de Arnhemse club in de eerste vier oefenduels. De keepersproblemen stapelen zich op bij Vitesse. Jeroen Houwen, die vorig seizoen de eerste keuze onder de lat was, is namelijk ook geblesseerd.

Vitesse opent het nieuwe seizoen op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Australië en Nieuw-Zeeland tellen af naar WK vrouwenvoetbal 2023

07.42 uur: Australië en Nieuw-Zeeland zijn begonnen met het aftellen naar het WK vrouwenvoetbal, dat al over een jaar in de twee landen wordt gespeeld. Diverse monumenten in de gaststeden, waaronder de Harbour Bridge in Sydney, werden verlicht om ’One Year to Go’ te vieren.

„Vandaag is een enorm opwindende mijlpaal en met kwalificaties die over de hele wereld plaatsvinden voor het toernooi, meer plekken voor vrouwen en meisjes om te voetballen en de tickets die binnenkort in de verkoop gaan, is de FIFA enorm verheugd om te zien dat vrouwenvoetbal in 2023 ’Beyond Greatness’ gaat”, zei Sarai Bareman, de FIFA-directeur voor het vrouwenvoetbal.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt verdeeld over negen steden gespeeld. Het toernooi duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

Momenteel wordt nog het EK vrouwenvoetbal gespeeld, in Engeland. Oranje neemt het in de kwartfinales op tegen Frankrijk. Het Europese kampioenschap werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.