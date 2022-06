Ireen Wüst bezoekt Oranje Leeuwinnen vlak voor EK

Voor de Nederlandse vrouwenploeg is het deze zomer de taak om de prestatie van vijf jaar geleden te herhalen. Toen grepen de Leeuwinnen in eigen huis de Europese titel. Nu is de ploeg van Mark Parsons titelverdediger op het EK in Engeland. Een goed moment dus om inspiratie op te doen door een gesprekje met Nederlands meest succesvolle olympiër - zes keer goud, vijf keer zilver, twee keer brons - ooit.

Op social media werd de schaatskampioene bedankt voor voor haar bezoek. „Onze grootste olympier aller tijden. Bedankt voor je inspirerende woorden.”

Het EK vindt plaats van 6 tot en met 31 juli. De groepswedstrijden van de Nederland zijn op 9 juli tegen Zwden, 13 juli tegen Portugal en 17 juli tegen Zwitserland.