Houdini-held Ferdy Druijf laat kassa’s rinkelen in Alkmaar

Teun Koopmeiners benutte de strafschop die Ferdy Druijf versierde. Ⓒ HH/ANP

ALKMAAR - Ze zouden hem een contract voor het leven moeten geven, Ferdy Druijf, de man die in een beslissend Europees duel voor de derde keer in twaalf maanden tijd een hoofdrol vertolkte voor AZ. De drie huzarenstukjes van de 22-jarige supersub uit Uitgeest die de kassa’s in Alkmaar hebben doen rinkelen.