Sport Kort: Befaamd Amerikaans dubbel stopt in 2020

Bryan-broers stoppen er in 2020 mee

00.19 uur: Het befaamde tennisduo Bob en Mike Bryan begint in 2020 aan het laatste jaar op het hoogste niveau in het dubbelspel. De 41-jarige tweeling wil bij de US Open in New York (31 augustus - 13 september) afscheid nemen. Daar debuteerde het Amerikaanse koppel in 1995 op een grandslamtoernooi.

In een loopbaan van 25 jaar hebben de gebroeders gezamenlijk 118 titels veroverd. Hun erelijst telt onder meer zestien grandslamtitels en tevens olympisch goud. Ze zijn het meest succesvolle tennisduo in de historie van het dubbelspel.

Rojer/Tecau wint tweede groepsduel ATP Finals

15.24 uur: Jean-Julien Rojer en Horia Tecau zijn nog in de race voor een plaats in de halve finales van het dubbeltoernooi bij de ATP Finals in Londen. Het Nederlands/Roemeense duo won woensdag na een supertiebreak van de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah: 6-2 5-7 10-8.

Rojer en Tecau hadden hun eerste wedstrijd op het eindejaarstoernooi verloren van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies.

In de supertiebreak verspeelden ze een voorsprong van vier punten (6-2) maar bij 9-8 acht was het raak bij het eerste wedstrijdpunt. In de derde groepswedstrijd zijn de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut de tegenstander.

Curlers mikken bij EK op halve finales

14.51 uur: De Nederlandse curlingploeg is woensdag naar Zweden vertrokken met de ambitie de halve finales te bereiken op het EK. Skip Jaap van Dorp en zijn teamgenoten Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens hebben moed geput uit een trip naar Canada, die volgde op een toernooizege in Zwitserland. „Onze doelstelling is om bij de eerste zeven te eindigen en daarmee deelname aan het WK veilig te stellen”, zei Gösgens. „Maar we willen eigenlijk gewoon minimaal de halve finale halen.”

Gösgens gooit sinds vorig seizoen in plaats van skip Van Dorp steevast de laatste steen. „We zijn klaar om op het EK te knallen”, klonk het op Schiphol waar hoofdsponsor Asito het contract met de curlingbond NCB met vier jaar verlengde. „In Zwitserland wonnen we afgelopen maand voor het eerst een masters-toernooi en de laatste weken in Canada hebben we de puntjes op de i gezet.”

De zeven beste teams over de komende twee WK’s plaatsen zich samen met gastland China rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Peking. Om de twee resterende tickets wordt gestreden tijdens het olympisch kwalificatietoernooi eind 2021. Vorig jaar sloot Nederland het EK af als achtste. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt begint de titelstrijd zaterdag tegen achtvoudig Europees kampioen Zwitserland.

MotoGP voegt Hongarije toe aan WK wegrace

13.41 uur: Hongarije maakt zo goed als zeker vanaf 2022 deel uit van de MotoGP. Rechtenhouder Dorna van de koningsklasse van de motorsport heeft een vijfjarige overeenkomst gesloten met de Hongaarse regering voor het houden van een Grote Prijs op een nog aan te leggen circuit in het oosten van het land. Het is nu zaak dat een promotor instapt voor de organisatie.

In Hongarije ligt nabij Boedapest al de Hungaroring, waar jaarlijks de Formule 1 neerstrijkt. Op dat circuit vonden in 1990 en 1992 ook twee WK-wegraces plaats. Minister Laszlo Palkovics van Innovatie en Technologie kondigde aan dat er voor de MotoGP een nieuw circuit wordt gebouwd, omdat de motorsport zo populair is in het land en de motorindustrie aanzienlijk bijdraagt aan de economie.

Danny Makkelie

Arbiter Makkelie leidt Zwitserland-Georgië

11.25 uur Danny Makkelie leidt vrijdag een wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor het duel tussen tussen Zwitserland en Georgië.

Makkelie krijgt in de Arena van Sankt Gallen steun van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official.

Anthony Davis #3 van Los Angeles Lakers overlegt met LeBron James. Ⓒ AFP

Los Angeles Lakers blijven winnen in NBA

07.30 uur De basketballers van Los Angeles Lakers blijven winnen in de Amerikaanse NBA. De Californische ploeg won met 123-115 van Phoenix Suns en dat was alweer de achtste zege van dit seizoen. De Lakers zijn ook de leiders in de westelijke divisie.

De kampioen van weleer - in 2010 won Los Angeles Lakers voor het laatst de titel in NBA - liep pas in de slotfase weg van de Suns. In een tijdsbestek van 90 seconden maakten de Lakers 12 punten en de Suns slechts 2. Anthony Davis was topscorer voor de ploeg uit LA met 24 punten, Kyle Kuzma noteerde er 23. Vedette LeBron James voegde 19 punten toe.