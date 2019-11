Sport Kort: LA Lakers blijven winnen in NBA

Los Angeles Lakers blijven winnen in NBA

07.30 uur De basketballers van Los Angeles Lakers blijven winnen in de Amerikaanse NBA. De Californische ploeg won met 123-115 van Phoenix Suns en dat was alweer de achtste zege van dit seizoen. De Lakers zijn ook de leiders in de westelijke divisie.

De kampioen van weleer - in 2010 won Los Angeles Lakers voor het laatst de titel in NBA - liep pas in de slotfase weg van de Suns. In een tijdsbestek van 90 seconden maakten de Lakers 12 punten en de Suns slechts 2. Anthony Davis was topscorer voor de ploeg uit LA met 24 punten, Kyle Kuzma noteerde er 23. Vedette LeBron James voegde 19 punten toe.