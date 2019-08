US Open: Halep weer snel onderuit, Osaka door, Kvitová niet

Halep

Simona Halep is opnieuw snel uitgeschakeld op de US Open. De Roemeense nummer vier van de wereld moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Taylor Townsend, de mondiale nummer 116. Het werd 2-6 6-3 7-6 (4).

Halep won deze zomer Wimbledon en een jaar eerder schreef ze Roland Garros op haar naam. De tennisster hoopte op de US Open ook eens ver te komen. Zowel in 2017 als 2018 strandde ze in de eerste ronde. Na winst van de eerste set, gaf Halep de partij toch uit handen.

Haase en Koolhof ronde verder in dubbelspel

Robin Haase en Wesley Koolhof staan op de US Open in de tweede ronde van het dubbelspel. De Nederlanders, die als dertiende zijn geplaatst, wonnen in New York in twee sets van hun landgenoot Matwé Middelkoop en de Tsjech Roman Jebavy. Het werd 6-4 6-4.

Haase en Koolhof nemen het in de tweede ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez of tegen Cheng-Peng Hsieh uit Taiwan met zijn Indonesische dubbelpartner Christopher Rungkat.

Nadal

Rafael Nadal heeft zonder te spelen de derde ronde op de US Open bereikt. Zijn tegenstander Thanasi Kokkinakis haakte kort voor aanvang van de tennispartij in het Arthur Ashe Stadium in New York af. De Australiër had te veel last van een blessure aan zijn schouder.

Nadal rekende in zijn eerste wedstrijd eenvoudig af met de eveneens uit Australië afkomstige John Millman: 6-3 6-2 6-2. De Spanjaard won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017.

Rafael Nadal heeft zonder te spelen de derde ronde op de US Open bereikt. Ⓒ BSR Agency

Osaka

Naomi Osaka heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. De Japanse titelhoudster, die in de openingsronde nog een driesetter nodig had, voorkwam een stunt van de Poolse Magda Linette: 6-2 6-4.

Osaka was gewaarschuwd, want Linette schreef afgelopen weekend het WTA-toernooi van The Bronx op haar naam. De nummer 53 van de wereld was al negen partijen op rij ongeslagen. In de tweede set wankelde Osaka even, maar de nummer 1 van de wereld maakte een 3-0-achterstand ongedaan door vijf games op een rij te winnen.

Naomi Osaka Ⓒ AFP

Kvitová

De als zesde geplaatste Petra Kvitová slaagde er niet in de derde ronde te bereiken. De Tsjechische moest met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in de Duitse Andrea Petkovic. De 29-jarige Kvitová, die liefst 32 onnodige fouten liet noteren, verloor in aanloop naar de US Open ook al vroegtijdig in Cincinnati.

De US Open en Kvitová zijn in het verleden nooit echt een gelukkige combinatie geweest. De tweevoudig grandslamwinnares kwam in New York nooit voorbij de kwartfinales.