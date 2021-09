Premium Het beste van De Telegraaf

’Soms is het overleven’ Lewis Hamilton over WK-strijd: ’Ik zie Max Verstappen niet als vijand’

Door Erik van Haren

Lewis Hamilton is met Max Verstappen verwikkeld in een strijd om het wereldkampioenschap. Ⓒ Getty Images

In een Formule 1-seizoen om van te likkebaarden wordt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wekelijks uitgedaagd door Max Verstappen. De excentrieke Brit tegenover de stoïcijnse en nuchtere Nederlander, het is nu al een duel om nooit te vergeten. In een exclusief interview met De Telegraaf gaat Hamilton (36) uitgebreid in op de soms heetgebakerde strijd in de koningsklasse van de autosport.