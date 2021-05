NAC-trainer Maurice Steijn: ’Onze droom is aan diggelen’

NAC wist voor rust weinig te creëren en zag NEC via Cas Odenthal wel scoren. Steijn: „Toch vond ik ons de eerste helft ook dominant aan de bal. Dat leverde alleen niets op. NEC had het goed voor elkaar.”

Invaller Sydney van Hooijdonk maakte in de 70e minuut gelijk en NAC leek de wedstrijd naar zich toe te trekken. „Dan wil je doordrukken”, zei Steijn. „We geven één kans weg, één keer wordt er niet meegelopen, en de bal ligt erin. Dit is ongelooflijk zonde.”

Een dolgelukkig NEC viert de 1-2 van Jonathan Okita. Ⓒ ANP

"Ik hoefde mijn voet maar ertegenaan te zetten"

Jonathan Okita schoot NEC in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd terug naar de Eredivisie. De Duitse aanvaller werkte de bal met buitenkant rechts, na een voorzet van Souffian El Karouani, knap binnen.

„Ja, ik raakte hem met buitenkant voet, maar de voorzet was ook geweldig”, zei de matchwinner bij sportzender ESPN. „Ik hoefde alleen mijn voet ertegenaan te zetten.” Na het zien van zijn doelpunt zei hij ook „ik raak de bal inderdaad maar even.”

Okita was blij dat hij zijn team met zijn treffer in de 89e minuut had kunnen helpen. „Het was een heel lastige wedstrijd. Zeker na de 1-1 was alles anders. NAC speelde goed en zette ons onder druk. Maar ik scoor in de laatste vijf minuten. Het maakt niet hoe je wint, dat je wint is het belangrijkste. Ik kan nu zeggen, we gaan naar de Eredivisie.”

Pieken op juiste moment

NEC-aanvoerder Van Eijden: pieken op het juiste moment „We hebben op het juiste moment gepiekt”, zei aanvoerder Rens van Eijden na de promotie van NEC. NEC verloor in de reguliere competitie liefst twaalf wedstrijden. „Ik denk ook niet dat wij het verdiend hebben op basis van het seizoen, het vertrouwen was toen niet groot. Daarom is het mooi dat we het dan toch in de play-offs hebben laten zien”, aldus de 33-jarige Van Eijden.