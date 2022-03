KKD: Excelsior verslaat koploper Volendam, ADO - Jong PSV gestaakt

Premium Voetbal

Arne Slot geeft Dessers de tijd: ’Hij blijft spits’

Feyenoord is zonder kleerscheuren teruggekeerd uit Belgrado en dat komt goed uit in een periode van tien dagen, waarbij drie van de vier duels als ’krakers’ in de agenda stonden. Want na PEC Zwolle uit (zondag 16.45 uur) volgt de return tegen Partizan Belgrado en een paar dagen later Ajax uit.