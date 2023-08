Rangers FC vreest niet voor herhaling van ’Busje komt zo’

Rangers FC-manager Michael Beale is niet bang voor een herhaling van zetten. „Op de achtergrond is daar wel over gesproken, maar ik denk dat het iets eenmaligs was voor die avond. Voor ons is dat voor nu geen issue. PSV speelt al vele jaren Europees voetbal en wij hebben alle vertrouwen in hun organisatie.”

De Eindhovense club heeft lering getrokken uit de gebeurtenissen en houdt sinds kort een grotere ruimte vrij bij het stadion waar de bus van de uitspelende ploeg kan parkeren. Rangers FC is tegen PSV vrijwel op oorlogssterkte. Alleen Kieran Dowell is afwezig door een blessure. Van het kwartet spelers dat eerder in Nederland actief was, worden Cyriel Dessers en Todd Cantwell in de basis verwacht en Danilo en ex-PSV’er Sam Lammers op de bank.