PSV doet dappere poging bij Dodo

De Braziliaanse rechtsback is gewild bij vele clubs, maar toch heeft PSV een poging ondernomen om Dodo (23) te strikken. Na van Shakhtar een vraagprijs van 20 miljoen euro gehoord te hebben, hebben de Eindhovenaren de interesse verlegd naar de Nederlandse jeugdinternational Ki-Jana Hoever. De oud-jeugdspeler van AZ en Ajax is twee jaar geleden voor bijna 10 miljoen euro door Wolverhampton Wanderers overgenomen van Liverpool, maar is bij de Wolves afgelopen seizoen slechts mondjesmaat in actie gekomen.

PSV neemt afscheid van buitenspeler Armindo Bruma, die drie jaar geleden is gekocht voor 12 miljoen euro, maar nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. De Portugese aanvaller wordt verhuurd aan Fenerbahce met een optie tot koop, die naar verluidt zo’n 4 miljoen euro bedraagt.

Behalve Savinho staat ook het Portugese talent Joelson Fernandes op de nominatie om de PSV-aanval te versterken. De 19-jarige aanvaller, wiens wieg net als die van Bruma in Guinee-Bissau stond, werd afgelopen seizoen door Sporting Lissabon verhuurd aan FC Basel. Joelson Fernandes staat bekend als razendsnelle dribbelaar, maar wacht na 28 duels op het hoogste niveau voor Sporting en FC Basel nog wel op zijn eerste doelpunt. De kwikzilverachtige aanvaller verzorgde dit seizoen voor FC Basel wel twee assists.