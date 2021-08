3x3 basketballers België zetten 27 toernooien in scène om plaatsing Spelen af te dwingen

Volgens informatie van de Belgische krant De Standaard zijn er tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 fictieve toernooien georganiseerd. Via de daar behaalde punten kwam België hoger op de wereldranglijst te staan en kon het team naar het olympisch kwalificatietoernooi afreizen.

In totaal gaat het om 27 toernooien die werden ingevoerd op de website van de internationale basketfederatie Fiba. Het gaat om lokale toernooien waar telkens 48 spelers in actie kwamen. Het eigen onderzoek van het dagblad stelt dat deze echter nooit hebben plaats gevonden.

Nick Celis

Omdat de Belgische basketbalcompetitie in deze periode gewoon doorliep, is het sowieso onwaarschijnlijk dat de spelers tussendoor nog zoveel tijd hadden voor wedstrijden. Twee spelers die volgens de website van de internationale basketbalbond Fiba veel toernooien (26 en 9) actief waren, zeggen hier niets vanaf te weten. Een ander, die anoniem wil blijven, zegt wel door Nick Celis, een van de spelers van het team, benaderd te zijn geweest. „Ik ben in 2019 benaderd over die wedstrijden door Nick Celis. Ik wist niet wat zijn bedoeling was, maar hij vroeg of hij mijn 3x3-account voor Fiba mocht gebruiken.”

Celis ontkent het verhaal van de fictieve toernooien en stelt dat de anonieme bronnen hem zwart proberen te maken. Toch ontving De Standaard naar eigen geen voldoening gevende uitleg van Celis.

De toernooien zouden volgens de website van de Fiba op verschillende locaties in Antwerpen zijn gespeeld. Soms op openbare basketbalveldjes. Negen keer was de sporthal van basketbalclub Olicsa, een oude club van Celis, het genoemde strijdtoneel. Niemand bij Olicsa en de gemeente weet iets van die toernooien af. „De grote zaal wordt enkel verhuurd aan basketbalclub Olicsa en niet aan Team Antwerp.”

Wereldranglijst

De puntentelling voor de wereldranglijst is zeer complex: er wordt gekeken naar de punten van de beste honderd spelers van een land. Hoeveel punten de basketballers van België precies hebben vergaard op die 27 toernooien is dan ook niet duidelijk, maar volgens een expert kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gezegd dat het land zonder die punten niet present was geweest in Tokio.

De Belgische basketbalbond denkt ook dat het impact heeft gehad. „Maar het is bijna onmogelijk om dat nu nog te achterhalen wegens een gewijzigd puntensysteem.”

Uiteindelijk plaatste België zich dus voor de Spelen. Daar won het team met Celis op weg naar de vierde plaats ook van Nederland met 18-17.