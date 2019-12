Opnieuw verrassing op WK darts

’Bully Boy’, die als nummer vier van de wereld aan het WK was begonnen, werd in Alexandra Palace in de tweede ronde met 3-1 verslagen door zijn landgenoot Luke Woodhouse.

De 31-jarige Brit, de nummer 69 van de wereldranglijst, had in de eerste ronde Paul Lim verslagen.

Luke Woodhouse schreeuwt het uit. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Raymond van Barneveld

’Barney’ kwam er vrijdag niet aan te pas tegen Darin Young en verloor met 3-1. Het betekende een afscheid in mineur voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Cross, die in 2018 de beste van de wereld was, werd vrijdag het slachtoffer van een andere stunt. Hij kreeg van de Belg Kim Huybrechts een flinke pak op de boek: 3-0.

Mikuru Suzuki

Mikuru Suzuki, een van de twee vrouwen op WK, maakte het James Richardson zondag behoorlijk lastig. Na zinderde partij ging ze uiteindelijk alsnog ten onder. Het werd 2-3.

Mikuru Suzuki bedankt het publiek. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Uitslagen zondag

Zondag 15 december (13:30 uur)

Kyle Anderson - Xiaochen Zong (eerste ronde) 3-2

Ross Smith - Ciaran Teehan (eerste ronde) 0-3

Brendan Dolan - Nitin Kumar (eerste ronde) 3-0

Ian White - Darius Labanauskas (tweede ronde) 2-3

Zondag 15 december (20:00 uur)

Arron Monk - Jose Justicia (eerste ronde) 0-3

Andy Boulton - Danny Baggish (eerste ronde) 2-3

James Richardson - Mikuru Suzuki (eerste ronde) 3-2

Michael Smith - Paul Woodhouse (tweede ronde) 1-3