PDC Home Tour: slecht internet, toppers ontbreken en ophef rond Jelle Klaasen

Jelle Klaasen Ⓒ PDC

De PDC riep tijdens de coronacrisis de Home Tour in het leven. In de virtuele competitie strijden elke avond vier darters vanuit hun eigen woonkamer tegen elkaar. Michael van Gerwen vindt de opzet nog niet professioneel genoeg en doet niet mee, Gary Anderson moest zich vanwege een slechte verbinding terugtrekken en Jelle Klaasen werd beticht van valsspelen. De PDC Home Tour is zeker nog geen succesformule.