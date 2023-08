Feyenoord heeft dubbele versterking nog voor het weekeinde binnen

Met de linksbuiten van het Kroatische nationale elftal en de nummer 10 van de Tsjechische nationale ploeg krijgt Arne Slot als coach er twee al redelijk ervaren spelers bij. Ivanusec is 24 jaar en gaat maximaal 8 miljoen euro kosten. Als de speler goed presteert in De Kuip, kan de totale transfersom nog iets oplopen, maar de Rotterdammers hebben opnieuw een aankoop onder de 10 miljoen euro gehouden.

Beperkt

In het geval van Lingr, die ook 24 jaar is en al een aantal jaren in het eerste elftal van Slavia Praag actief is, blijft het kostenplaatje helemaal beperkt. De speler wordt in eerste instantie gehuurd met een verplichte koopsom van enkele miljoenen na dit seizoen. Op die manier hoeft Feyenoord nog geen miljoenen op tafel te leggen in deze transferwindow. Uiteindelijk zal de totale prijs onder de 4 miljoen euro blijven, zo is de verwachting.

Ondrej Lingr komt over van Slavia Praag.

Lingr werd vorig jaar al gevolgd door de trainersstaf van Feyenoord, maar in die periode hing er nog een heel pittig prijskaartje aan de speler. In die periode maakte hij vooral indruk in de onderlinge duels met de Rotterdammers in de kwartfinale van de Conference League. Lingr lijkt als dynamische en jagende middenvelder goed bij de speelstijl van Slot te passen.

Pedersen

Inmiddels is ook de uitgaande transfer van verdediger Marcus Pedersen afgerond. De Noor is nu officieel speler van het Italiaanse Sassuolo. Met zijn verkoop is meteen de komst van Ivanusec mogelijk gemaakt, ook al komt dat bedrag volgend jaar pas binnen. Pedersen wordt in eerste instantie verhuurd met eveneens een verplichte koopoptie voor de Italianen in de volgende transferzomer.