Sinkeldam woest: ’Ik ben nog nooit zo boos geweest’

Ramon Sinkeldam (uiterst links) maakt zijn ongenoegen kenbaar. Ⓒ ANP

EDE - In woord en gebaar maakte Ramon Sinkeldam zijn onvrede kenbaar. Danny van Poppel raakte in de eindsprint van het NK op de weg volledig van zijn lijn om de Noord-Hollander van Groupama-FDJ met bijna noodlottige gevolgen de hekken in te duwen. De kampioen van 2017 zag zichzelf daarmee uitgeschakeld voor zijn tweede titel en liet duidelijk zien en horen hoe hij daar over dacht.