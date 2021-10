KNVB attendeert UEFA op situatie met Cody Gakpo

Het protocol van de UEFA schrijft voor, dat er juist bij hoofdletsels extra zorgvuldigheid betracht moet worden. Dat houdt in dat het spel bij hoofdletsels direct stilgelegd moet worden en dat de verzorger en arts erbij moeten kunnen komen om te bepalen of de speler de wedstrijd al dan niet kan vervolgen. Die gelegenheid is in het geval van Gakpo niet geboden. De PSV’er liet zich overtuigen om zonder verzorging door te spelen, maar bleek na de wedstrijd toch klachten aan het incident te hebben overgehouden en heeft inmiddels het trainingskamp van Oranje verlaten.

De afgelopen jaren is er in het voetbal meer aandacht gekomen voor de gevolgen van hoofdblessures. Spelersvakbond FIFPro speelt daarin een belangrijke rol. In het verleden is gefilosofeerd over de mogelijkheid tot een tijdelijke vervanging bij hoofdletsels om artsen de tijd te geven een zorgvuldige diagnose te stellen. Spelregelcommissie IFAB heeft vorig jaar groen licht gegeven om te experimenteren met dergelijke tijdelijke vervangingen.

Bekijk ook: Arnaut Danjuma Groeneveld bij Oranje

Arnaut Danjuma Groeneveld van Villarreal is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervanger van Gakpo. De oud-speler van PSV en NEC voegt zich zondag bij de groep, die dan de laatste training afwerkt voor het duel in de WK-kwalificatie met Gibraltar maandag in De Kuip. Het is voor Gakpo de tweede opeenvolgende interlandperiode dat hij moet afhaken. In de wedstrijd tegen Montenegro begin september raakte de voetballer ook geblesseerd en moest hij het duel tegen Turkije aan zich voorbij laten gaan.

Oranje is zaterdag teruggekeerd uit Riga, waar vrijdagavond met 1-0 werd gewonnen van Letland. Het Nederlands elftal heeft door die zege de leidende positie in Groep G van de WK-kwalificatie versterkt. Noorwegen is tweede met een achterstand van twee punten, terwijl Turkije en Montenegro op vier punten volgen. Na terugkeer uit Riga gingen de reserves en tribuneklanten van het duel met Letland, inclusief de ingevallen Noa Lang, Ryan Gravenberch en Wout Weghorst, zaterdagavond het trainingsveld op in Zeist voor een oefensessie. Bij de partijvorm was het zestal Weghorst, Malen, Timber, Gravenberch, De Roon en Aké te sterk voor het zestal Wijnaldum, Lang, Malacia, Koopmeiners, De Ligt en Luuk de Jong.