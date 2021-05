Geflopt model Thomas Tuchel flikt het onmogelijke met Chelsea na krankzinnig half jaar

AMSTERDAM - FSV Mainz 05 is niet de meest opvallende club in het Duitse voetbal, maar maakt tegenwoordig wel furore als kraamkamer voor toptrainers. Voor de tweede keer in drie seizoenen stond na de Champions League-finale een oud-Mainz-trainer met de Cup met de Grote Oren in handen. Thomas Tuchel wist in de voetsporen te treden van Jürgen Klopp door Chelsea in een levendige Champions League-finale voorbij het favoriete Manchester City te leiden (0-1).