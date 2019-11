Sluiter trots op Bertens: ’Dit afscheid getuigt van kracht’

Kiki Bertens en Raemon Sluiter begin dit jaar in Australië. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Op de dag waarvan je wist dat die zou komen zong iedere vogel zijn eigen lied. Kiki Bertens meldde via Instagram dat de samenwerking met coach Raemon Sluiter is beëindigd en ging op vakantie. Sluiter zelf nam in Rotterdam uitgebreid de tijd zijn voor verhaal: „Er worden nu geen slingers opgehangen, maar een begrafenis moet het ook zeker niet zijn.”