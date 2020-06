Juventus-trainer Sarri bang voor blessures: ’Ik vrees het ergste’

De landskampioen uit Turijn is favoriet voor een plaats in de finale, na het gelijkspel in de uitwedstrijd (1-1). „Maar toch weten we even niet waar we staan”, zegt Maurizio Sarri, de trainer van de Nederlandse verdediger.

„We hebben de afgelopen maanden niet eens een oefenwedstrijd kunnen spelen”, zei Sarri op een persconferentie. „Ik ben tevreden over hoe de trainingen zijn verlopen. Maar dat biedt geen garantie voor deze halve finale. Het was een abnormale onderbreking. Iedere speler heeft die periode anders beleefd.”

34.000 doden

Paulo Dybala, een van de gevaarlijkste aanvallers van Juventus, raakte besmet met het coronavirus. Net als clubicoon Paolo Maldini van AC Milan. „Ik heb vrienden en kennissen verloren”, vertelde manager Giuseppe Marotta van Internazionale, die zaterdag met zijn club in actie komt in de andere halve finale tegen Napoli.

Maar liefst 34.000 Italianen overleden aan Covid-19. Voetbal kan mogelijk een beetje plezier brengen in het sportgekke land. De Serie A, de Italiaanse competitie, gaat op 20 juni weer van start. Ook met lege tribunes en onder strikte maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Als een speler besmet raakt, dan moeten al zijn ploeggenoten ook twee weken in quarantaine. Het zou dus zomaar kunnen dat clubs het seizoen niet kunnen uitspelen.

Angst voor blessures

Juventus is nog in de race om de landstitel, winst van de Champions League en nationale beker. Bij AC Milan was het zelfs onrustig toen er drie maanden niet werd gespeeld. De speculaties over een mogelijk ontslag van trainer Stefano Poli houden maar aan. Zlatan Ibrahimovic kan zich vrijdagavond niet meten met Cristiano Ronaldo, de absolute vedette van Juventus. De 38-jarige Zweed staat nog aan de kant met een kuitblessure.

„Ik hoop dat wij geen last krijgen van veel blessures”, zei Sarri. „Maar ik vrees het ergste. Want mijn spelers hebben veel aan spierkracht verloren en moeten nu in korte tijd heel veel wedstrijden spelen.”