Feyenoord gooit eigen glazen in in strijd om plaats 2

De Rotterdammers moeten nu vrezen dat AZ, dat zondag uit tegen NEC speelt, tot op een puntje nadert en de druk vergroot in de strijd om de derde plaats.

Bij FC Groningen mocht Danny Buijs niet op de bank plaats nemen. omdat hij vier gele kaarten achter zijn naam heeft staan. De oud-Feyenoorder, die altijd fanatiek coacht en er bij al zijn teams bovenop zit, had zijn huiswerk echter goed gedaan. Buijs verraste de Rotterdammers met een elftal dat niet alleen voortreffelijk georganiseerd was, maar ook met lef durfde op te bouwen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Dat was met veel jonge spelers die nooit eerder in een volle Kuip hadden gespeeld op zich al een verdienste. Arne Slot had een dag voor de wedstrijd al aangegeven dat hij aardig weet hoe Buijs zijn ploeg kan organiseren, zelfs als hij elk jaar met minder materiaal moet beginnen omdat zijn beste spelers weer zijn verkocht. En Slot kent ook de assistent, die de honneurs waarnam, goed. Adrie Poldervaart is geen hulpsinterklaas die in het noorden de trainingshoedjes uitzet op het veld, hij heeft zijn sporen als hoofdcoach in het betaalde voetbal al verdiend en stond net zo fanatiek langs de lijn als Buijs op andere momenten.

Michael de Leeuw is het middelpunt van de Groningse feestvreugde na zijn 0-1. Ⓒ Pro Shots

De lef van FC Groningen werd al vroeg beloond. Na 23 minuten zette Michael de Leeuw de bezoekers op voorsprong toen hij vogelvrij mocht aanleggen in het strafschopgebied, omdat Marcos Senesi zich even eerder op snelheid liet kloppen en Tyrell Malacia plotseling in het doel wilde kruipen en De Leeuw vrij liet.

De thuisclub worstelde voor het eerst dit seizoen echt met het vinden van oplossingen om de organisatie van de tegenpartij te breken. Hoe langer het duurde, hoe wanhopiger Feyenoord werd. Kort voor de pauze zag Slot wel dat zijn elftal via Guus Til en Bryan Linssen een paar kansen kreeg (geblokt door doelman Peter leeuwenburgh en Bjorn Meijer), maar het kon hem niet overtuigen dat het goed zou komen als hij zijn ploeg op deze manier liet doorrommelen.

Linssen als Messi

Slot voorzag Feyenoord al heel snel na de pauze van nieuw bloed door een dubbele wissel toe te passen. Hij haalde Bryan Linssen, die op hetzelfde doelpuntenaanal zit als Lionel Messi sinds begin december (allebei één goal slechts), en Alireza Jahanbakhsh naar de kant. Het Zweedse talent Patrik Walemark en centrumspits Dessers werden geacht de voorste linie een nieuw gezicht te geven.

Cyriel Dessers schreeuwt het uit na zijn gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

Dat sorteerde binnen veertien minuten al effect, want de wekenlang gemiste Dessers (geblesseerd geraakt tijdens een oefenwedstrijd tegen Anderlecht) kopte een voorzet van Fredrik Aursnes heel rap binnen. Slot gooide er met Jens Toornstra en Reiss Nelson nóg een aanvaller en een middenvelder in. Op dat moment had hij al meer dan een derde van zijn ploeg vervangen en dat was ook een bewijs dat hij niet tevreden was.

Dessers kopte luttele minuten later uit een voorzet van Walemark op de paal, waardoor FC Groningen nog ontsnapte. Maar de druk werd voor het elftal, met het Legioen als de ouderwetse twaalfde man, steeds groter en de winnende goal werd niet meer geproduceerd.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie