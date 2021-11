’Bayern München betaalt ongevaccineerde spelers niet door tijdens quarantaine’

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance zouden zich niet hebben laten vaccineren. Zij zouden te horen hebben gekregen dat dit hun volste recht is maar dat ze dan ook de consequenties moeten dragen als ze in quarantaine moeten. Bayern wil hen in die periode geen salaris uitkeren.

Kimmich miste vrijdag de verloren uitwedstrijd tegen FC Augsburg (2-1) omdat hij in quarantaine moest. Hij had contact gehad met iemand die besmet was geraakt met het coronavirus. De international zou 384.000 euro per week verdienen. Het is niet bekend of de vijf niet gevaccineerde spelers akkoord gaan met de maatregelen. Volgens Bild zouden de meeste gevaccineerde spelers van Bayern achter de clubleiding staan.