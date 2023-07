Kwartet voor Jasper Philipsen: Belg klopt Dylan Groenewegen in sprint en pakt vierde ritzege

De gele trui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard, de kopman van Jumbo-Visma. Donderdag volgt een rit van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais, met onderweg een aantal beklimmingen van de tweede en de derde categorie.

Hoewel er aanvankelijk weinig animo leek voor een lange ontsnapping waren er toch drie renners die ervandoor gingen: de Costa Ricaan Andrey Amador, de Fransman Matis Louvel en de Italiaan Daniel Oss. Louvel mocht het eerste bergpuntje, Oss kwam op het tweede heuveltje als eerste boven. Het verschil met het peloton werd nooit groot. Met name de ploegen Soudal - Quick-Step (Fabio Jakobsen) en Alpecin-Deceuninck hielden de vaart erin.

Philipsen toch weer de rapste

Bij de tussensprint, na 93 kilometer, was Philipsen achter het drietal de snelste van het peloton. Op de Côte de la Croix Blanche, 61 kilometer voor de finish, reed het drietal nog kort voor het peloton uit. Nog een hele tijd bleef dat zo tot Louvel zich als eerste liet inlopen. Amador deed niet veel later hetzelfde waarna Oss nog even doorreed met de prijs voor de strijdlust als resultaat.

Jumbo-Visma zette zich ook aan kop van het peloton waarna Oss 14 kilometer voor de streep werd ingelopen. In de sprint ontbrak Mathieu van der Poel, die normaal Philipsen naar een goede positie loodst. De Nederlander is niet topfit. Het deerde de 25-jarige Belg niet. Na winst in de derde, vierde en zevende etappe lukte het in Moulins ook zonder zijn illustere ploeggenoot.

Bekijk hieronder de uitslag:

Philipsen ook zonder steun Van der Poel de beste

Philipsen profiteerde drie keer eerder in deze Tour de France van voorbereidend werk van Van der Poel, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck. Maar de Nederlander meldde zich woensdag opnieuw niet topfit aan de start van de elfde etappe. „Ik kan het ook zonder Mathieu”, concludeerde de Belgische topsprinter die in Moulins zijn vierde ritzege boekte.

Het is een aantal dat Philipsen ook zelf maar moeilijk kan geloven. „Het is een ongelooflijke Tour”, sprak hij nadat hij ditmaal Groenewegen van de zege had afgehouden. „Ik ben trots en superblij met mijn huidige vorm. Met Mathieu is het wel wat makkelijker, maar ook vandaag ben ik redelijk goed in de finale afgezet.” Daarvoor waren met name de Deen Søren Kragh Andersen en de Belg Jonas Rickaert verantwoordelijk, met even daarvoor nog een bijdrage van zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam.

„Ik vond op het laatst het juiste wiel, dat van Groenewegen. Hij startte vroeg met zijn sprint en ik kon hem nog passeren.” Voorlopig is het voor de sprinters even gedaan. Philipsen ziet in de laatste week nog twee a drie mogelijkheden. „Afhankelijk of er wel of geen vluchters een massasprint voorkomen. De groene trui heb ik in ieder geval stevig in handen. Ik ga met een goed gevoel richting de Alpen.”

Sinkeldam teleurgesteld over eigen bijdrage aan succes Philipsen

Ramon Sinkeldam behoort tot de wielerploeg Alpecin-Deceuninck die deze Tour de France dankzij Philipsen al vier keer feest mocht vieren. Aan de ritzege van de Belg woensdag in Moulins hield de Noord-Hollander niet een heel bevredigend gevoel over. „Ik voelde me een beetje nutteloos”, zei Sinkeldam, die zijn rol in de zogenoemde sprinttrein niet had kunnen vervullen.

„De credits gaan naar Jasper uiteraard, maar ook naar Søren en Jonas”, doelde Sinkeldam op de Deen Kragh Andersen en de Belg Rickaert, die Philipsen in de laatste kilometer brachten. De rol van Sinkeldam ligt net daarvoor. „Maar het was vrij chaotisch. Ik moest een keer in de remmen en was verloren. Persoonlijk heb ik niet veel kunnen bijdragen helaas. Maar hij wordt toch goed afgezet en laat zien dat hij de snelste is.”

En dat zonder Van der Poel, normaal de man die Philipsen als laatste bijstaat, maar zich vanwege een verkoudheid rustig hield. Sinkeldam meldde fysiek wel in orde te zijn, maar was toch kritisch op zijn eigen optreden. „Het liefst wil je in de finale een extra tandje bijzetten, maar dat lukt nog niet helemaal. Het is ook nog een beetje zoeken voor me in een nieuwe positie.”

Sinkeldam was de afgelopen jaren bij zijn vorige ploeg de man die de Fransman Arnaud Démare naar de laatste honderden meters leidde in de sprint.

Groenewegen goed ziek van tweede plaats

Voor Groenewegen voelde de tweede plaats in de elfde etappe van de Tour de France als een nederlaag. „Ik ben hier echt goed ziek van”, zei de Nederlandse sprinter van de ploeg Jayco-AlUla aan de finish in Moulins.

Groenewegen had zijn zinnen gezet op de ritzege. „Toen ik opstond was ik er heilig van overtuigd dat het zou lukken”, zei de geboren Amsterdammer, die vijf ritzeges in de Ronde van Frankrijk op zijn naam heeft staan.

Groenewegen nam zo’n 200 meter voor de finish de leiding in de massasprint. Philipsen koos het achterwiel van de Nederlander en snelde hem met veel machtsvertoon voorbij. „Ik dacht echt dat ik die zege ging pakken”, zei Groenewegen. „Maar hij kwam me ruimschoots voorbij. Ja, ik lanceerde hem eigenlijk een beetje. Maar dat is ook de kunst van sprinten. Philipsen heeft het weer heel goed gedaan.”

„Ik kom steeds dichterbij”, hield Groenewegen de moed er in. „Ik geef het niet op en ik blijf het tot Parijs proberen. Maar mijn geduld wordt zo wel erg op de proef gesteld.”

Vingegaard voorbereid op vroege aanvallen in twaalfde Touretappe

Hoewel het Tourpeloton donderdag nog niet het hooggebergte opzoekt, sluit Jonas Vingegaard het zeker niet uit dat concurrent Tadej Pogacar in de twaalfde etappe al weer een aanval plant. De lastige rit naar Belleville-en-Beaujolais kent vijf redelijk pittige beklimmingen. „Het zou me niet verbazen als zijn ploeg een plannetje heeft”, zei de Deense geletruidrager van Jumbo-Visma na de door de Belg Jasper Philipsen gewonnen sprintetappe.

„Het zal interessant worden, het gaat de hele dag op en neer. Ik zal niet verrast zijn als UAE Team Emirates vanuit de start iets probeert”, keek Vingegaard vooruit naar de rit van donderdag. „Ons plan is gewoon de gele trui te verdedigen. We moeten er voor zorgen dat er geen gevaarlijke renners bij ons wegrijden.”

Vingegaard heeft vooral zin in de dagen erna met eerst de finish op de Grand Colombier, een col in de Jura en daarna twee Alpenritten. „Het zijn drie superzware ritten, maar ik denk dat ik er klaar voor ben.”