’Vervelend’ Fortuna Sittard tergt de Grolsch Veste

Voetbal

PEC Zwolle met gelijkspel vooralsnog kind van de rekening in degradatiestrijd

Het blijft ongekend spannend in de kelder van de Eredivisie. Nadat eerder op zaterdagavond Fortuna al had gewonnen en Willem II vroeg op voorsprong was gekomen, had PEC Zwolle het in eigen huis lang moeilijk tegen FC Utrecht, maar sleepte het toch een zwaarbevochten punt uit het vuur: 1-1.