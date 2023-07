Demi Vollering zorgt voor opmerkelijke finish: ’Heb ik gewonnen?!’

Vollering deelde in de slotfase van de langste etappe van deze Tour, waarin aan het einde een aantal lastige klimmetjes zat, een plaagstootje uit aan titelverdediger Annemiek van Vleuten. Ze wist een paar seconden te winnen op haar grote rivale. „Het was een pijnlijke strijd. Ik bedoel, het was een lange etappe, heel zwaar. Slopend, dan merk je dat niemand echt het verschil kan maken. Uiteindelijk kon ik er in het laatste stukje van de finale voorbij”, zei Vollering tegen de NOS, die in het algemeen klassement nu 8 seconden voorsprong heeft op Van Vleuten.

De Belgische Lotte Kopecky, ploeggenote van Vollering, behield de gele trui. „Ze reed vooral hard door als springplank voor mij, maar ze lieten haar begaan. Iedereen was gefocust op mij, dus dat was wel een beetje jammer. We hebben er het beste van gemaakt en kunnen tevreden zijn dat we de gele trui nog in bezit hebben”, aldus Vollering.

Van Vleuten sprak van een goede dag. „We hebben elkaar lekker getest en dat heeft mij uiteindelijk een paar seconden gekost. Ik hoop vooral dat de televisiekijkers zich een beetje hebben vermaakt met een mooie finale”, zei de renster, die in haar afscheidsjaar opnieuw mikt op de eindzege. „Deze etappe was ’punchy’ en dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben mijn ploeggenoten dankbaar dat ze me veilig en in controle door de etappe hebben geholpen.”