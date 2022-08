Schreuder: ’Ik verwacht nog steeds dat Antony bij Ajax blijft’

Antony staat in de belangstelling van Manchester United, dat heel veel geld voor hem over heeft. Ajax heeft al een bod van 80 miljoen euro op de Braziliaanse buitenspeler geweigerd. De verwachting is dat een van de rijkste clubs van de wereld snel met een bod komt dat de 100 miljoen euro gaat benaderen.

Schreuder lijkt niet echt onder de indruk van die enorme bedragen. „Ik vind 80 miljoen euro al ongelooflijk veel geld en dat heb ik met 100 miljoen euro ook. Maar we hebben al best veel spelers laten gaan”, doelt hij op Sébastien Haller, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en André Onana. „We willen een sterke selectie houden. En er zijn ook nieuwe spelers gekomen. We hebben ook aan hen verteld wat onze plannen zijn.”