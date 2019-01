Ophef over 'materiële doping' in skeleton

Het onderwerp van gesprek zijn de pakken, die enigszins vergelijkbaar zijn met die van de eveneens zeer succesvolle Britse baanwielrenners. In een wetenschappelijk artikel werd deze week gesteld dat 'bepaalde innovaties de kans op eremetaal aanzienlijk hebben vergroot'.

De voorzitter van de Amerikaanse bobslee- en skeletonbond, Darrin Steele, ontwijkt uitspraken over de pakken zelf, maar spreekt van een goede timing.

"Bij diverse landen gaat het alleen nog maar over de Britse pakken en niet meer over hun eigen prestaties. Het mentale aspect is erg belangrijk in deze sport. De timing van dit artikel is dus in ieder geval perfect. Het is slimme strategische zet van de Britten."

Geheim spel

Volgens de Amerikaanse olympisch debutante Kendall Wesenberg is er meer aan de hand. Zij zegt dat Team USA geen speciale pakken heeft en 'achterloopt in het geheime spel'. "Er is een grijs gebied in het spelregelboek en dit is natuurlijk hét moment om te proberen daar profijt uit te halen."

Jacqueline Loelling Ⓒ Reuters

Ook de Duitse favoriete Jacqueline Loelling liet zich uit over de kwestie. "Ik weet niet precies wat ze voor pakken hebben, maar ik denk dat elke atleet wel een bepaald soort geheim wapen heeft."

Illegaal

Groot-Brittannië won tijdens de Spelen van 2010 en 2014 goud bij de vrouwen op het onderdeel skeleton en ook toen was er kritiek. "Ik ben geen wetenschapper. Ik weet alleen wel dat toen ik probeerde om een pak van hetzelfde kaliber te kopen mij verteld werd dat het illegaal was", aldus Katie Uhlaender, die bezig is aan haar vierde Spelen op een rij.

Namens Nederland komt Kimberley Bos in actie op het onderdeel skeleton. Ze komt op 17 februari in actie.

Katie Uhlaender Ⓒ AFP