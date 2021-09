Sonny Colbrelli wint loodzwaar EK wielrennen

Dit keer ontstond er geen kopgroep met exoten die veel ruimte kreeg, zoals vaak op kampioenschappen het geval is. In plaats daarvan ging er een gezelschap met onder meer vier Spanjaarden (waaronder Mikel Landa, Gorka Izagirre en David de La Cruz) en drie Fransen (waaronder Thibaut Pinot) vandoor. Ook de Italianen, Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers en Belgen hadden een pion mee, waardoor Nederland bij het groepje grote landen hoorde dat de slag had gemist. Sowieso vielen de Nederlanders snel weg uit het peloton, terwijl de koers hard werd gemaakt. Alleen Koen Bouwman overleefde zonder problemen de eerste fase. Bauke Mollema loste een paar keer, maar kon wel steeds terugkeren.

De kopgroep kreeg ondertussen weinig ruimte en werd op de omloop in Trento alweer ingerekend, waardoor er een elitepeloton van slechts een man of vijftig overbleef met nog honderd kilometer te gaan. Het was de voorbode voor een zeer zware koers, waarbij er uiteindelijk een elitegroep wegreed met Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Matteo Trentin, Benoît Cosnefroy, Pavel Sivakov, Marc Hirschi en Sonny Colbrelli.

Remco Evenepoel. Ⓒ ANP/HH

Evenepoel had met Ben Hermans een knecht bij zich, die ervoor zorgde dat een achtervolgende groep met Mollema niet de aansluiting kon maken. Op zo’n twintig kilometer van de meet trok Evenepoel in de aanval. Cosnefroy en Colbrelli konden volgen, maar dat gold niet voor de rest, waaronder Tour-winnaar Pogacar.

Cosnefroy bleek ook gekookt, want hij loste aan het begin van de klim. Colbrelli had de grootste moeite van de wereld om het wiel van de ontketende Evenepoel te houden. De Belg deed kilometers lang al het kopwerk, maar hij kreeg de thuisfavoriet er niet af.

Colbrelli toonde vervolgens zijn supervorm in de sprint. Nadat hij vorige week al de Benelux Tour al won, zegevierde de Italiaans kampioen in eigen huis. Cosnefroy greep op een kleine anderhalve minuut van het leidersduo het brons. Mollema was met een zeventiende plaats de beste Nederlander.

Van Aert sprint naar eindzege Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De achtdaagse rittenkoers eindigde met een rit van Stonehaven naar Aberdeen over glooiend terrein. De Belg won de massasprint en passeerde dankzij de bonificatieseconden de Brit Ethan Hayter in het klassement.

Met name de ploegen Jumbo-Visma en Deceuninck - QuickStep leidden in de slotfase de achtervolging op vier vluchters. De Nederlandse ploeg wist dat Van Aert de bonificatieseconden op de streep nodig had om Hayter van de eindzege af te houden. Bij Deceuninck was het streven de Brit Mark Cavendish aan de dagzege te helpen. In de sprint bleef Van Aert de Duitser André Greipel en Cavendish voor. Het was zijn vierde ritzege in acht dagen in Groot-Brittannië.