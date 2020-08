Turnclub SV Pax laat omstreden trainer Patrick Kiens gewoon doorwerken

Eythora Thorsdottir met links haar trainer Patrick Kiens. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Turnclub SV Pax uit Hoofddorp gaat vooralsnog niet in op het verzoek van de bond (KNGU) om hoofdtrainer Patrick Kiens hangende het grote onderzoek naar misstanden op een zijspoor te zetten. Dat is opmerkelijk, want de andere drie clubs waar leden van nationale selectie trainen, geven wel gehoor aan het appél van de bond. Zij laten hun hoofdcoaches een stap terug doen.