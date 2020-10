Letitia de Jong eindelijk verlost van heupblessure

,,Het is inmiddels de vijfde keer dat ik met dit euvel ben geconfronteerd’’, licht ze toe. ,,De eerste twee keer was het de linkerkant, nu voor de derde keer rechts. Heel vervelend, ook om aan te voelen wat je wel en niet kunt doen, met het gevaar dat het te veel wordt. In juli had ik er problemen mee, toen nam ik rust en ben ik weer gaan opbouwen. Dat is wellicht te snel gegaan, want begin september speelde die heup opnieuw op.”

„Ik heb al eens cortison-injecties gehad. Een operatie zou een optie kunnen zijn, al zijn er niet veel goede resultaten mee geboekt, dus daar ben ik ver van weggebleven. Ik heb het vooral door rust laten genezen. Het schrappen van de World Cups is in dat opzicht voor mij een geluk: daardoor heb ik de tijd genomen er helemaal van te herstellen. Ik heb het corona-nadeel omgebogen in mijn voordeel.’’

Er wachten drie toernooien tot het einde van dit jaar waaraan De Jong zou kunnen meedoen: De NK Afstanden (30 oktober- 1 november), de NK Sprint (28-29 november) en kwalificatietoernooi voor de WK Afstanden. Ik richt me vooral op dat laatste evenement, want dat lijkt me een haalbaar doel. De NK Afstanden haal ik sowieso niet en aan de NK Sprint doe ik alleen mee als ik die wedstrijden kan gebruiken ter voorbereiding op het toernooi om de startbewijzen voor de WK Afstanden in Peking. En dan hoop ik dat er nog een heel mooi tweede deel van het seizoen achteraankomt voor mij.’’