Willem II stelt Fred Grim aan als nieuwe trainer

De coach komt over van RKC Waalwijk en volgt in Tilburg Zeljko Petrovic op, die de Brabanders na het ontslag van Adrie Koster in de Eredivisie hield, maar geen nieuw contract kreeg. „Fred zijn veelzijdige ervaring en visie op voetbal en jeugd past bij Willem II”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II, die Grim voor twee jaar aan de club heeft verbonden.

De 55-jarige Grim stond eerder als hoofdtrainer aan het roer bij Almere City FC en Jong Oranje. Ook was hij assistent-trainer bij Sparta Rotterdam en het Nederlands elftal. Bij Oranje was hij drie wedstrijden interim-bondscoach in het tijdperk tussen Danny Blind en Dick Advocaat.

Play-offs

In Amsterdam had hij voor zijn entree als trainer in het betaalde clubvoetbal enkele Ajax-jeugdelftallen onder zijn hoede. Twee seizoenen geleden leidde Grim RKC Waalwijk via de play-offs terug naar de Eredivisie.

Grim ziet Willem II als „een mooie en logische volgende stap in mijn loopbaan als hoofdtrainer. Evenals Willem II streef ik als trainer 4-3-3, aanvallend en verzorgd voetbal na. Het is voor mij een uitdaging om Willem II dominant te laten spelen en de supporters te vermaken. Afgelopen seizoen had Willem II een minder jaar. In de komende seizoenen willen we de club weer hoogtepunten laten vieren zoals dat hier in Tilburg de afgelopen jaren vaker gedaan is”, zegt Grim.

