’Ik hou me niet bezig met wat anderen denken’ ’Aubergenius’ Van Duijvenbode blijft altijd zichzelf: ’Bij mij moet altijd alles extreem’

Dirk van Duijvenbode Ⓒ Roel Dijkstra Fotografie/Dennis Wisse

Dirk van Duijvenbode (30) heeft het zelf niet eens in de gaten, maar hij is een van de meest populaire darters die er rondlopen. Door gewoon te zijn hoe hij is. Dartsliefhebbers smullen van zijn oprechtheid in interviews, waarmee hij onbedoeld de lachers op zijn hand krijgt. Het wordt alleen nog maar leuker, nu het niveau van Dirrekie maar blijft stijgen. Ruim twee weken voordat hij het Alexandra Palace in Londen betreedt tijdens het WK darts, vertelt de huidige nummer 14 op de Order of Merit uitgebreid over zijn weg daarnaartoe.