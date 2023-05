FC Twente-icoon Wout Brama kondigt pensioen aan

„Het is mooi geweest. Ik heb er nog veel plezier in, speel in een leuk team, voetbal voor de club waar ik het liefste voor speel, maar mijn rol wordt komend seizoen steeds marginaler. Tijdens de gesprekken is de club daarin heel helder naar mij geweest. Vorige week heb ik voor mezelf de beslissing genomen”, zo licht de drievoudig Oranje-international toe. „Toen ik in 2018 uit Australië terugkwam was mijn idee om nog twee seizoenen bij FC Twente te voetballen. Inmiddels ben ik bezig aan mijn vijfde jaar. Het is mooier geworden dan ik voor mijn terugkeer had kunnen denken. Het is niet makkelijk om te stoppen met voetballen als dat je passie is, maar ik kijk er ook wel weer naar uit om andere dingen te doen.”

Brama speelde voor FC Twente, FC Utrecht, PEC Zwolle en het Australische Central Coast Mariners. Voor de tukkers speelde hij verreweg het langst: veertien seizoenen verspreid over twee periodes. Ook werd hij in Enschede eenmaal kampioen en bekerwinnaar.