Video - Beveiliger moet ruziënde Adrian Lewis en Peter Wright uit elkaar houden op podium

Wright wilde na afloop weinig loslaten over het voorval. Lewis deelde op Twitter zijn kant van het verhaal.

Halverwege de partij deed Wright tijdens het finishen een stap terug, omdat hij door iets afgeleid werd. Lewis kreeg toen het idee dat de oorzaak bij hem lag. „Maar ik heb oprecht niks misdaan, was zelfs verbijsterd over wat er aan de hand was. Ik probeerde de gebeurtenis te verwerken, terwijl ik tegelijkertijd probeerde me te concentreren op het darten”, schreef Jackpot.

„Hij zei dat een stukje vloer van het podium los zat en dat ik daar flink gebruik van maakte. Mijn reactie naar hem was dat hij mij daarmee uit m’n spel haalde. Het was bewust en dat is schandalig als nummer twee van de wereld zijnde. Dan ben je gewoon een valsspeler. Peter wist waar hij mee bezig was, zodra ik 3-1 voor stond zat hij ook telkens te mopperen.”

Volgens Lewis deed hij zelf niets fout. „Ik voelde me ongemakkelijk door de situatie. De mensen met wie ik ruzie heb, moeten zich altijd verontschuldigen omdat ze weten dat ik geen valsspeler ben en dat ook nooit zal zijn.”