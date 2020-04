TT kan ’pingpongende’ MotoGP-kalender niet inschatten

Maverick Vinales, vorig jaar winnaar van de TT van Assen. Ⓒ ANP

TT-voorzitter Arjan Bos hoopt deze week na conclaaf met Carmelo Ezpeleta van MotoGP-promotor Dorna te weten of er dit jaar toch een datum voor de inmiddels afgelaste motorwegrace op het TT Circuit Assen kan worden gevonden. De afgelopen dagen had hij wederom overleg met de Spanjaard, waarin de gedachte werd geopperd om de 90e TT in september te laten doorgaan, eventueel zonder publiek.