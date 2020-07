Tennisbond gaat NK deze maand al organiseren

Normaal gesproken worden de Nederlandse kampioenschappen in december in een hal gehouden. In de aanloop naar de hervatting van het internationale tennisseizoen vindt van 27 juli tot en met 1 augustus op de gravelbanen van het nationale tenniscentrum in Amstelveen al een NK plaats voor mannen, vrouwen en dubbels.

Ritme opdoen

„Deze editie van de NK geeft de spelers de mogelijkheid om weer wedstrijdritme op te doen als voorbereiding op de herstart van het wedstrijdseizoen”, zegt directeur Jacco Eltingh van de bond. „Tegelijkertijd willen we met de organisatie van dit evenement op de banen van ons Nationaal Tennis Centrum alle tennisfans weer laten genieten van toptennis in Nederland.”

Vanwege de coronamaatregelen kan de KNLTB slechts een beperkt aantal toeschouwers ontvangen. De bond zendt daarom de partijen via een livestream uit. De mannen spelen in het enkelspel net als op de grandslamtoernooien om drie gewonnen sets (best-of-five), de vrouwen om twee (best-of-three).

In augustus wordt het internationale seizoen hervat, op 3 augustus voor de vrouwen en twee weken later voor de mannen.