Premium Het beste van De Telegraaf

Eerst internationale strijd bij World Cup in Polen Messen worden geslepen in schaatswereld

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

De Canadese bondscoach Bart Schouten is niet geschrokken van de snelle tijden bij de NK Afstanden in Heerenveen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Wat hebben de Nederlandse schaatsers tijdens dit olympische seizoen te duchten van bijvoorbeeld Japanners en Canadezen? Vrijdag, zaterdag en zondag komt daarover iets meer duidelijkheid tijdens de eerste World Cup in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. Coach Johan de Wit kan daar eindelijk zijn Japanse schaatsers weer eens tegen buitenlanders zien rijden. Bart Schouten is op zijn beurt benieuwd waar zijn Canadezen toe in staat zijn.