Monfils verdedigt in Ahoy titel tegen Auger-Aliassime

Monfils kan de tiende titel in zijn carrière pakken. Hij won dit jaar al het ATP-toernooi in Montpellier. Zijn tegenstander is het opkomende talent Felix Auger-Aliassime. De pas 19-jarige Canadees rekende in de halve finales in twee sets af met de Spanjaard Pablo Carreño Busta: 7-6 (2) 6-4. Hij is de jongste finalist ooit in Rotterdam.

Monfils sloeg tegen Krajinovic in de eerste set laat toe. Hij brak bij een voorsprong van 5-4 de servicebeurt van Krajinovic en pakte de set. In het tweede bedrijf brak hij de Serviër vroeg in de set, maar de Serviër brak terug. Monfils verspeelde vervolgens bij 5-4 een aantal matchpoints, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. De Fransman won die met 7-5.