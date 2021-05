AS Roma stelt José Mourinho aan als nieuwe trainer

„De club is heel blij om aan te kondigen dat er een overeenkomst is bereikt met José Mourinho om vanaf het seizoen 2021/2022 onze nieuwe hoofdtrainer te worden.”

Hij is de opvolger van Paulo Fonseca, die de club aan het eind van dit seizoen dus juist weer verlaat. Mourinho werd onlangs ontslagen bij Tottenham Hotspur.

Algemeen directeur Tiago Pinto stelt dat de resultaten, met name in de Serie A, niet altijd naar behoren zijn geweest onder Fonseca, maar dat er sinds zijn aanstelling in 2019 op diverse vlakken toch de nodige progressie is geboekt. „Zo heeft hij geholpen met het verbeteren van diverse talentvolle spelers.”

Roma staat momenteel zevende in de competitie, waar het afgelopen seizoen nog vijfde werd. In de Europa League presteert de club een stuk beter. In de kwartfinale werd Ajax nog uitgeschakeld door de Italiaanse club. De halve finale lijkt overigens wel het eindstation te worden. Manchester United won vorige week de heenwedstrijd met 6-2. De return volgt donderdag.