Kogelvrij door de Vuelta Eindigt Thymen Arensman met innovatieve DSM-outfit in top-10?

Hans Ruggenberg

In Spanje beleeft Thymen Arensman samen met zijn ploeg Team DSM de primeur, door voor de eerste keer met dit spectaculaire ’kogelvrije’ pak te mogen rijden. Ⓒ ORANGE PICTURES

AMSTERDAM - Het eerste succes voor Team DSM in de Ronde van Spanje laat nog op zich wachten, maar op één gebied loopt de Nederlandse ploeg voorop. De afgelopen jaren is er keihard gewerkt aan een wieleroutfit die bescherming biedt tijdens valpartijen, maar ook voldoet aan de andere essentiële eisen. Thymen Arensman hoopt zich in de laatste week van de Vuelta binnen de toptien (nu twaalfde) te rijden, en weet in ieder geval dat hij dat zonder angst in een kogelvrij ’schild’ kan doen.