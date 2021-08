Volleybalsters openen EK met overtuigende zege op Oekraïne

De ploeg van bondscoach Avital Selinger toonde vooral in aanvallend opzicht kracht en kwaliteit. In de derde set zakte de concentratie bij Nederland iets weg, maar in de eindfase sloeg Oranje alsnog doeltreffend toe. Nika Daalderop (14 punten), Eline Timmerman (12) en Juliët Lohuis (11 punten) waren goed op dreef.

Nederland speelt vrijdag tegen Finland, dat in de eerste wedstrijd met 3-2 verloor van Zweden. Daarna volgen de groepsduels met Roemenië (zondag), Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de achtste finales.

Servië is titelverdediger. Nederland behaalde in 2015 en 2017 zilver op het Europees kampioenschap. Het EK vindt tot en met 4 september plaats in vier landen, Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.