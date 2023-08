Dag 15: Daarbij: ergens in de herfst wordt Nigel de Jong door de KNVB strategisch gelanceerd

Eén van de grote speerpunten van het beleid van Andries Jonker is het inspireren van kinderen. Ook FIFA zegt jonge voetbalfans te willen betoveren, maar het moet niet te gek worden. Voor de eerste en laatste vrije training van de Leeuwinnen hadden 2.000 voornamelijk Nederlandse emigranten en hun jeugdige nazaten een kaartje aangevraagd. Vervolgens moest er geloot worden. Ja, heus waar.

In de kou gezet

Wat was het geval: slechts 500 van hen kregen bij de gratie van de wereldvoetbalbond toegang tot de training en 1.500 werden in de Nieuw-Zeelandse kou gezet. Terwijl het Bay Oval plaats kan bieden aan 10.000 toeschouwers. De KNVB stond erbij en keek er naar. Ik denk niet dat de Amerikanen zoveel landgenoten bij een vrije training in hun hemd hadden laten staan.

Ach, het machtige Amerika. Zo bedongen de Amerikaanse televisiezenders dat de duels van Team USA op primetime zouden worden gespeeld, primetime in de VS wel te verstaan. Zodat de kijkertjes in het homeland op hun wenken worden bediend. Daarvoor had de wereldkampioen in de poule met Oranje wel als groepswinnaar moeten eindigen. Het liep even anders, waardoor zowel de de Nederlandse als de Amerikaanse fans nu middenin de nacht geïnspireerd moeten worden.

Nigel de Jong. Ⓒ ANP/HH

Andries, positief als altijd, vindt dat het nachtbraken voor de tv ook wel iets romantisch heeft. Zo bleef hij op voor het boksgevecht tussen Rudi Lubbers en Muhammad Ali, zag hij op zijn zwartwit-tv satellieten in de ruimte worden geschoten en in kleur de lange mannen in 1996 volleybalgoud winnen. De namen van het Nederlands ijshockeyteam waarvan de duels op de Olympische spelen van Lake Placid (1980) alleen tussen drie en vijf uur ’s nachts werden gespeeld, lepelt hij moeiteloos op: van Jack de Heer en Larry van Wieren tot Henk Hille en Corky de Graauw.

Strategisch gelanceerd

Ik dwaal weer eens af. Goed: Nigel de Jong is dus op het vrouwen-WK, hoe leuk is dat? Ik vind een interview met Nigel de Jong heel erg interessant en de lezers van de krant en onze zusterkranten ongetwijfeld. Maar Nigel de Jong en de KNVB denken daar geheel anders over. Daarbij: ergens in de herfst wordt Nigel de Jong door de KNVB strategisch gelanceerd, zoals dat heet. Maar héél misschien, bij de gratie gods, kunnen we even informeel bijkletsen met één van de belangrijkste bestuurders van de KNVB, een legendarische ex-international bovendien.

De bond denkt aan een ‘ontbijtsessie’, waarbij alleen vragen over het WK gesteld mogen worden. In navolging van een gesprek met demissionair sportminister Conny Helder, die haar naam geen eer aandeed door te hopen dat voor het WK-bid van Nederland, België en Duitsland geen Europese tegenbod komt (de inschrijvingstermijn was al lang en breed verstreken), is dit weer eens een brevet van onvermogen van de voetbalbond.