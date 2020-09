Willem II plet FC Progrès Niederkorn in Luxemburg

De grote blikvanger was de Griekse spits Vangelis Pavlidis, die twee goals maakte en bij de stand van 0-0 al een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. De derde Tilburgse goal werd gemaakt door Görkem Saglam. Meteen na rust maakte Ché Nunnely er 0-4 van, terwijl ook Mike Tresor Ndayishimiye zijn goaltje meepikte.

Hoewel Willem II vooraf met veel respect sprak over FC Progrès Niederkorn, was het kwaliteitsverschil met de Luxemburgers erg groot. De thuisploeg had totaal geen grip op balvaardige spelers als Ché Nunnely en Mike Tresor Ndayishimiye, die ook op het abominabele veld in Luxemburg toverde met zijn voeten. De Luxemburgers zijn een tamelijk vaste klant in de voorrondes van de Europa League, maar hadden al lang niet meer zo ruim verloren. In de dertig Europese duels die FC Progrès Niederkorn heeft gespeeld wisten alleen Vejle BK (9-0) en Real Madrid (7-0) ruimer te winnen, maar dat was eind jaren zeventig.

Bij de Tilburgers hadden in vergelijking met de van SC Heerenveen verloren uitwedstrijd van afgelopen zaterdag Jordens Peters, die in Friesland geschorst was, en Freek Heerkens, die terug is van een blessure, hun basisplek teruggekregen. Heerkens ging voor rust alweer uit de ploeg. Op het zware veld in Luxemburg werd geen risico genomen met de pas net herstelde rechtsback en Victor van den Bogert nam zijn plaats in.

Willem II coach Adrie Koster (M) ziet dat zijn ploeg weinig moeite heeft tegen FC Progrès Niederkorn. Ⓒ ANP

Het is pas een bescheiden begin, maar de eerste Europese zege van Willem II sinds de 3-0 uitoverwinning op Dinamo Tbilisi op 29 september 1998, is ook welkom met het oog op de Nederlandse positie op de UEFA-coëfficiëntenranking. De vijfde Europese vertegenwoordiger uit de Eredivisie is in de regel geen succesnummer. De afgelopen jaren hebben vooral Ajax en in mindere mate PSV, AZ en Feyenoord voor de punten gezorgd. Zo drukte FC Utrecht vorig seizoen het gemiddelde na de uitschakeling in de tweede voorronde tegen het Bosnische FC Zrinjski Mostar. En dat gold vier jaar geleden ook voor Heracles Almelo, dat werd geëlimineerd door het Portugese Arouca.

Voor Willem II betekende de uitwedstrijd in Luxemburg een rentree op het Europese podium na vijftien jaar. De Tilburgers hadden in het seizoen 2005/2006 (twee nederlagen tegen AS Monaco) voor het laatst Europees gespeeld. Het is de vijfde Europese campagne van de Tilburgers, die in het seizoen 1999/2000 zelfs uitkwamen in de groepsfase van de Champions League.

Che Nunnely probeert de splers van FC Progres Niederkorn van zich af te schudden. Ⓒ ANP

Hoewel de wedstrijd in Luxemburg net als alle andere wedstrijden in de voorronden van de Champions League en Europa League zonder publiek gespeeld werd vanwege de coronapandemie, lieten de Tilburgse fans de terugkeer op het Europese podium niet onopgemerkt voorbijgaan. Een paar honderd supporters waren van Tilburg naar Differdange gereisd en zowel bij de aankomst van de spelersbus als bij de opkomst voor de wedstrijd kregen de Willem II-spelers een heldenonthaal met vuurwerk, fakkels en gezang. Bij de wedstrijd werd dit gedaan vanuit het struikgewas achter een spoorbaan, die naast het stadion ligt. Een deel van de fans bekeek vanuit de struiken de wedstrijd, waarbij hun zicht af en toe werd gehinderd door een stapvoets passerende trein, die dan op boegeroep werd onthaald. De Brabanders hadden zelf voor muziek gezorgd, waarbij 'Kedeng, kedeng' van de Tilburgse zanger Guus Meeuwis natuurlijk niet mocht ontbreken op de spoordijk.

De rest van de Willem II-supporters bekeek de wedstrijd op tv vanaf de terrassen in het stadje, zodat bij elke goal na een halve minuut nog gejuich opklonk vanuit het stadscentrum.