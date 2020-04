Italiaanse voetbalbond levert protocol in voor hervatten trainingen

Als het aan de bond ligt, zullen voetballers permanent verblijven in geïsoleerde trainingscentra. Ook zullen ze veelvuldig getest worden op corona. De regering van Italië moet nu besluiten of het verantwoord is om profvoetballers snel weer te laten trainen.

Het Italiaanse profvoetbal ligt minimaal tot en met 3 mei stil. Daarna komen er misschien soepelere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Er staan nog twaalf speelronden op het programma in de Serie A. Het coronavirus heeft in Italië al ruim 22.000 dodelijke slachtoffers geëist.