Jumbo-Visma heeft een plan klaarliggen, Pogacar ’niet bang’

„Pogacar is de te kloppen man, maar we hebben een plan”, zei Vingegaard maandag op de rustdag. „Ik sta nu 39 seconden achter. Dat is niet leuk, maar er kan nog van alles gebeuren. Ik voel me nog steeds goed en we zijn nog maar een week bezig. Het was wel een zware week, maar de vorm is goed en hopelijk blijft dat zo”, zegt Vingegaard, die samen met Primoz Roglic de kopman van Team Jumbo-Visma is.

„Vorig jaar was ik hier om Primoz Roglic te helpen. Ik was in de eerste week veel meer op mijn gemak. Het maakte niet zoveel uit als ik tijd verloor. Dit jaar was dat omgekeerd en mocht ik geen tijd verliezen”, zegt hij.

Vingegaard maakte in de Tour indruk met een tweede plaats op La Super Planche des Belles Filles. Hij moest na een sprint bergop alleen Pogacar voor zich dulden. „Maar je kan niet veel zeggen over de klim naar La Planche des Belles Filles. Het was een korte, explosieve klim, heel anders dan bijvoorbeeld die naar Alpe d’Huez. Het is een droom daar te winnen.”

Pogacar vreest de hitte niet die de renners in de Tour de komende dagen mogelijk te wachten staat. De 23-jarige favoriet voor de eindzege is naar eigen zeggen op alles voorbereid.

„Niemand houdt ervan om met 40 graden te koersen. Het wordt een zware week met extreem weer, maar ik ben niet zo slecht bij warmte. We hadden ook te maken met warme dagen tijdens het trainingskamp op grote hoogte. Het is zaak om je lichaam goed koel te houden. Ik weet wat er gaat komen en ben niet bang”, zei de leider in het klassement.

Tadej Pogacar Ⓒ ANP/HH

Na negen etappes staat voor de renners, na een rustdag, een aantal zware bergetappes op het programma. „Het worden boeiende en mogelijk legendarische etappes. Voor de mensen voor de buis belooft het spectaculair te worden, maar voor ons wat minder. We zullen moeten zien of ik ook op de lange beklimmingen de sterkste ben, maar ik heb veel vertrouwen in mijn vorm.”

Pogacar kan de Tour al voor de derde keer op rij winnen. „Mijn teamgenoten houden net als ik van het geel, want hier hebben we het hele jaar hard voor gewerkt. We staan er goed voor en dat maakt het fietsen alleen maar makkelijker.”